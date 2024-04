Chi usa più giovani? Frosinone al top in Europa, Atalanta bene con gli Under 21. Inter, Lazio e Napoli a quota... zero

I giovani sono il futuro del calcio, ma possono essere una risorsa anche per il presente:E' quanto si chiede il CIES, Osservatorio sul calcio, che dedica il suo ultimo studio all'utilizzo che le squadre in giro per il mondo dei loro giocatori in rampa di lancio, prendendo in esame la percentuale di minuti concessa agli, analizzando però anche altre fasce d'età ().- Il top a livello globale si trova nell'Europa dell'Est, nessuno regala più minuti aglirispetto agli ucraini del(52,2%), seguito dagli slovacchi dell'(44,5%). Il gradino più basso del podio se lo prendono gli austriaci del(42,7%).

Restringendo il campo ai top-5 campionati europei, quattro leghe diverse si prendono la vetta nelle cinque categorie: ilè la squadra che concede più minuti agli(9,1%), ilguida con gli(15%) davanti al Brighton, lodomina su(26,8%) e(36,8%). C'è gloria per l'Italia, perché nessuna squadra in Europa batte ilcon gli(44,8%), nemmeno il nuovo Chelsea di Pochettino (43,4%) o lo Strasburgo (42,1%).- Dalle note positive a quelle dolenti, perché la Serie A si prende anche i primati in negativo.si piazzano sul fondo della classifica dei top-5 campionati europei per quanto riguarda l'impiego di Under 21:, come Heidenheim, Rayo Vallecano, Arsenal e Nottingham Forest (ma i due club di Premier vanno bene sugli Under 23). Non va molto meglio all'(0,1%), un solo gradino più sopra. In Serie A lasfiora top-5, mentre ilè fuori dalla top-10.

Scorri per vedere la classifica delle 20 squadre di Serie A per percentuale di minuti concessi ad Under 21, U19, U20, U22 e U23