Nuovo lancio commerciale per la linea di costumi da mare di Angela e Chiara Nasti, sorelle con uno stretto legame con il mondo del calcio e rispettivamente la ex compagna di Bonifazi e oggi legata a Gollini, e l'attuale compagna di Zaccagni.



Le due bellissime sorelle si sono, come sempre anche prestate al ruolo di testimonial del lancio dei nuovi prodotti con foto letteralmente da urlo! Eccole nella nostra gallery.