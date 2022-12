"Poi si lamentano delle mie risposte, ma con che coraggio?"



Comincia così lo sfogo di Chiara Nasti, la dolce metà del calciatore della Lazio Mattia Zaccagni, che ha ricevuto un commento poco carino da un'utente di sesso femminile su una foto del figlioletto Thiago.



TOCCATELE TUTTO, TRANNE... - "Ho visto bimbi più belli, oggettivamente non è bello", la reazione dell'utente. Al che la Nasti non si è fatta pregare e ha reagito indispettita: "Me ne scrivono di peggio, questo è nulla in confronto. Scrivete ste schifezze, ma poi da che pulpito? Uno non vi dice le cose come stanno perché siete tutti finti moralisti. Ma credetemi che se già siete brutte, dovreste essere almeno buone, almeno la vostra bruttezza estetica passa in secondo piano. E si può dire almeno qualcosa di positivo. Te sei oggettivamente frustrata. Ma poi a prescindere, con che criterio scrivete queste cose? Avete davvero una vita di m...a".