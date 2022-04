Già, perché calendario alla mano, l'ultima partita di Giorgio Chiellini con la maglia bianconera potrebbe arrivare qualche giorno prima dell'ultima partita con la maglia azzurra. L'annuncio del ritiro dalla Nazionale è arrivato domenica sera, non ha stupito nessuno ma ha aggiunto il senso dell'ufficialità a una notizia che ormai appariva certificata: a Wembley il 1° giugno, in occasione della Coppa dei Campioni Conmebol-Uefa con l'Argentina, ci sarà l'ultima presenza di Chiellini con la Nazionale (partita numero 117 per il capitano). Ma è il 22 maggio invece che potrebbe arrivare l'ultima partita del capitano con la maglia della Juve, quando terminerà la stagione dei bianconeri., era quella la motivazione principale per aver concordato un biennale la scorsa estate e fissato a quota 39 anni il punto d'arrivo in carriera.e non alla Juve, dove tornerà un giorno come dirigente: anche per il ritiro ci sarà tempo forse,, una risoluzione anticipata del contratto con la Juve (scadenza 30 giugno 2023) non sarà un problema. E se Chiellini valuta il futuro, il club bianconero non può proprio più rimandare la definizione del post-Chiellini. Praticamente sfumata la pista che portava a Tony, osservando i minimi spiragli di inserimento tra Gleisone l'Inter, troppo difficile ipotizzare un accordo col Napoli per Kalidou, con l'opzione low cost che conduce a Nikola21 anni appena, titolare fisso del Monaco da quando ne aveva 17 e mezzo, mancino, fisico monumentale, contatti sempre più approfonditi con l'entourage manca l'accordo col club monegasco che da sempre resta bottega carissima.