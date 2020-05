Giorgio, capitano della, nella sua autobiografia parla di Pep, manager dele accostato più volte alla panchina bianconera: “Se Guardiola avesse allenato in Italia, o se un giorno dovesse farlo, il suo modo di difendere diventerebbe di sicuro un po' più accorto. Comunque la differenza con i suoi colleghi è evidentissima. Ha una marcia in più”.Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, nella sua autobiografia parla di Pep Guardiola, manager del City e accostato più volte alla panchina bianconera: “"Se Guardiola avesse allenato in Italia, o se un giorno dovesse farlo, il suo modo di difendere diventerebbe di sicuro un po' più accorto. Comunque la differenza con i suoi colleghi è evidentissima. Ha una marcia in più”.- “Mourinho? Il suo carisma ha cambiato il nostro sport. A me piace chi trasmette emozioni, anche se come avversario l’ho odiato, sportivamente parlando, s’intende, perché una volta finita la battaglia rimane solo la stima. Io non porto rancore, e Mourinho è un grande personaggi”. Klopp, invece. “Negli ultimi due anni è il fenomeno della panchina. Mi fa impazzire durante il riscaldamento delle squadre, prima delle partite, quando si piazza sulla linea di metà campo con il suo metro e novanta e resta a guardare gli avversari sorridendo, a braccia conserte, fermo per un buon quarto d’ora”.- “Allegri è un allenatore abilissimo a dare fiducia al gruppo nelle situazioni impossibili, nel farti credere che in fondo non è niente di speciale. Più la partita si avvicina, più sa trasmettere emozione pura. Il magistero di Allegri si impronta della leggerezza”.