I giocatori della Juventus si sono schierati in sostegno alla famiglia degli Insuperabili e sono stati testimonial per il nuovo bracciale della linea AMEN. Prodotto dall'azienda di Arezzo Croce del Sud (di Giovanni Licastro), si tratta di un'assoluta limited edition realizzata in bianco e blu. La particolarità è l'incisione del motto degli Insuperabili:È acquistabile nelle gioiellerie che vendono i prodotti della linea AMEN, presso il negozio Insuperabili di Torino (via Montevideo 6) e online presso gli shop insuperabili.eu/shop e amencollection.it.Nella nostra gallery le foto dei testimonial bianconeri.