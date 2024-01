Chiellini continua a Los Angeles: una tappa, ma quanto lunga? Il futuro alla Juve resta in ballo

Redazione CM

Giorgio Chiellini e la Juventus, un matrimonio che s'ha (ancora) da fare. Probabilmente in molti, anzi tutti, si aspettavano che dopo l'addio al calcio giocato e le due annate con la maglia del Los Angeles FC, Chiello avrebbe subito trovato l'accordo con la squadra che ha fatto ancor più grande in tanti anni di carriera, ma così non è stato. L'annuncio del club americano, che con Chiellini ha vinto una MLS Cup e poi ha perso la successiva solo all'ultimo atto, è arrivato a spegnere per il momento tutti gli entusiasmi.



"Il leggendario difensore ed ex giocatore della LAFC Giorgio Chiellini rimarrà alla LAFC come allenatore per lo sviluppo dei giocatori, come annunciato oggi dal club. Chiellini, che ha giocato con la LAFC per due stagioni dal 2022 al 2023, ha annunciato il suo ritiro dal calcio professionistico a dicembre. Nel suo nuovo ruolo, Chiellini lavorerà con l'allenatore della LAFC Steve Cherundolo e lo staff tecnico per assistere nello sviluppo dei giocatori della prima squadra".



Nel comunicato non si fa menzione della durata dell'accordo. Probabilissimo, ma non ancora confermato, che si tratti di una tappa semestrale, per poi fare ritorno in bianconero in corrispondenza con l'inizio della stagione sportiva 2024-2025, incontrando anche la coincidenza con la fine dell'interregno tecnico di Giovanni Manna, che Giuntoli ha mantenuto al suo fianco dopo l'insediamento da CFO.



NULLA DI ROTTO - Certo, Chiellini sembrava veramente vicino alla Juventus fin da subito: alla fine del 2023, il campione d'Europa in carica con la Nazionale italiana dichiarava a The Athletic: "Nel mio futuro vedo la Juventus. Non so in quale posizione ma è un posto dove ho trascorso quasi metà della mia vita. Sono ancora molto legato, e sono molto felice che stiano facendo una buona stagione. Non vedo l'ora di tornare allo stadio durante le vacanze di Natale. Ma non c'è fretta, mi sto godendo la vita qui con la mia famiglia". Non si è trovata la quadra, ma lo scenario è ancora estremamente accogliente per un Chiellini-bis, stavolta da dirigente bianconero. Allo stato attuale delle cose, rimane solo una questione di "quando", più che di "se".