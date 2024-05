Chiellini sicuro: "Logico l'Inter abbia vinto, aprirà un ciclo. Sarà dura per Milan e Napoli'

ha commentato, a La Gazzetta dello Sport, la scelta di Olivier Giroud, che andrà a giocare a Los Angeles FC: "Da quando sapevamo che sarebbe venuto? A gennaio si era capito parecchio, noi lo aspettavamo, ma il pericolo era che arrivasse un’altra offerta. Non pensate che qui prenderà gli stessi soldi dell'Europa...". Ma non solo, l'ex capitano della Juventus si è soffermato su altri temi."Può segnare 20 gol all’anno e vanno bene: non è il tipo da segnarne 50, ha anche bisogno anche della squadra. Poi a Los Angeles potrebbe anche fare l’attore. Per me però farà la differenza soprattutto con il carattere".

"Penso che l’Inter sia la squadra più forte, senza dubbio. Logico abbia vinto. Per me può aprire un ciclo nei prossimi due anni, sarà dura per tutti anche perché Milan e Napoli, a quanto leggo, quasi sicuramente cambieranno allenatore: in sei mesi sono cambiate o cambieranno quasi tutte le panchine, impressionante. E il primo anno con un nuovo allenatore è sempre complesso".