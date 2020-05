Continua a far discutere l'autobiografia di Giorgio, uscita pochi giorni fa. Nel libro il capitano della, oltre ad attaccare Balotelli e Felipe Melo, ricorda il famoso quarto di finale di Champions League 2017/18 contro il, con il rigore fischiato dall'arbitro Oliver a favore delle Merengues a tempo scaduto che provocò la sua reazione furiosa: "You pay": "Se dai un rigore del genere devi essere sicurissimo, e quella volta non lo era.. Non erano rivolte all'arbitro, ma a un avversario, non mi ricordo neanche chi. E' stata una reazione sbagliata in un finale agitato. Ma niente di più"e del fallo con cui il difensore del Real costrinse Salah ad abbandonare la finale di Champions del 2017/18 tra Liverpool e Blancos: ". Lui, il maestro Sergio, ha sempre detto che non fosse sua intenzione provocare un infortunio, ma quando cadi in quella maniera e non lasci la presa, sai che nove volte su dieci rischi di rompere il braccio al tuo avversario"."Possono dire sia impulsivo, che abbia poco senso tattico, che sia colpevole di 8-10 gol subiti ogni stagione. Ma - prosegue Chiellini - ha due caratteristiche che nessun altro ha come lui. La prima è sapersi esaltare nelle partite importanti ed essere sempre decisivo anche negli interventi fuori da ogni logica, compresi gli infortuni che provoca, con astuzia quasi diabolica. La seconda è la forza che trasmette solo con la sua presenza. Senza Ramos, fuoriclasse come Varane, Carvajal o Marcelo sembrano ragazzini della Primavera, regrediscono di colpo e il Real Madrid diventa una squadra indifesa".