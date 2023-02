. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi dellaColombo (Var: Doveri) 6"Gli ha dato una mano il Var sul gol di Osimhen, ma è andato bene".Irrati (Var: Banti) 5"Piuttosto male per un arbitro del suo livello. Sbaglia diverse decisioni e fa passare troppo tempo per i consulti sui calci di rigore: ok il primo, il secondo è completamente inventato".Rapuano (Var: Marini) 6"Corretto il gol di Messias perché la posizione è regolare e viene confermata dal check del Var. Mancano una o due ammonizioni e non sono d'accordo sul giallo a Birindelli perché non simula. Il contatto Theo Hernandez-Ciurria in area c'è, ma non mi sembra da rigore".Dionisi (Var: Abbattista) 5"Non mi è piaciuto, si perde troppi falli e qualcuno se lo inventa. L'intervento di Walace su Dumfries era nettamente da rigore ma è dovuto intervenire il Var per farlo assegnare; corretta la ripetizione, perché Masina entra prima in area".Piccinini (Var: Di Paolo) 6"Non ha brillato particolarmente, ma non era una partita facile. Corretti i gialli e giusto non assegnare il rigore ai nerazzurri per l'intervento di Falcone su Hojlund nel primo tempo".Prontera (Var: Fourneau) 5"Non mi è piaciuto molto, tanti errori e gioco troppo spezzettato. Inoltre, quattro ammoniti tra gli ospiti e nessuno per i viola quando i falli erano stati più o meno dello stesso tipo".Abisso (Var: Fabbri) 5"Viene richiamato dal Var sul primo rigore per i biancocelesti, era difficile da vedere ma l'arbitro è lì per quello; poi si inventa il secondo penalty su Immobile".La Penna (Var: Guida) 6,5"Assolutamente giusto il giallo a Locatelli; non bisogna pensare che si è all'inizio della partita, se c'è un fallo va fischiato e punito. Giuste le ammonizioni e corretto annullare il gol a Vlahovic".Sozza (Var: Chiffi) 7"Partita difficile e arbitrata bene. Non perde mai la calma, giusti i cartellini e corretto non punire l'intervento di Smalling su Lasagna. Non c'era neanche il fallo di mano in area di Mancini, che poi rischia per un fallo su Gaich".Camplone (Var: Mazzoleni)