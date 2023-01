. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimentogli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi dellaManganiello (Var: Doveri) 6"Corretto sia il rigore per il tocco di braccio di Dodò che il penalty concesso per la mano di Tressoldi in area neroverde".Marchetti (Var: La Penna) 6,5"Arbitra bene, corretta anche l'ammonizione ad Allegri che stava facendo teatro. Giusto non concedere il rigore per il contatto Becao-Paredes in area dell'Udinese".Sacchi (Var: Mazzoleni) 4"Il gol di Acerbi è regolare, il fallo non esiste perché Pablo Marì e Izzo si sgambettano tra di loro. Sacchi ha troppa fretta di fischiare, e in questo modo impedisce anche l'eventuale intervento del Var. Errore grave da parte di un arbitro d'esperienza e personalità che verrà fermato, ma può succedere".Colombo (Var: Marini) 6"Dirige bene la partita ed è buona anche la gestione dei cartellini. Il problema tecnico del Var non dipende da lui".Pezzuto (Var: Nasca) 5"Non convince, in particolare sulla gestione dei cartellini. Inoltre ho qualche dubbio sul contatto Ismajli-Immobile in area azzurra".Chiffi (Var: Guida) 6"Non ci sono stati casi da evidenziare".Abisso (Var: Valeri) 4"Non riesco proprio a capire il primo rigore concesso al Napoli, è totalmente inventato: c'è il contrasto Anguissa-Murru, il giocatore del Napoli finisce a terra e l'avversario gli calpesta la gamba, ma assolutamente in modo involontario; faceva parte della dinamica dell'azione. Quello di Abisso e Valeri è un errore inaccettabile. Per il resto, ok il rosso a Rincon e il secondo penalty concesso al Napoli per un tocco di mano di Rolando VIeira".Massa (Var: Irrati) 6"Corretto non concedere il rigore ai rossoneri per il tocco di mano di Ibanez, forse doveva dare un giallo in più ma nel complesso arbitra bene la partita. Regolari i gol".Mariani (Var: Di Paolo)Di Bello (Var: Banti)