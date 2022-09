. L'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano. Di seguito il riepilogo degli episodi dellaSantoro (Var: Valeri) 6"Dirige bene la partita e anche i provvedimenti disciplinari nei confronti di Spalletti vanno bene. Avrebbe potuto avere un po' più di personalità, ma quella si forgia con il tempo".Ayroldi (Var: Di Bello) 6"Tre ammonizioni ma tiene bene una partita ad alto coefficiente. Il rosso assegnato e tolto a Sanabria: giusto cambiare idea dopo aver rivisto l'azione".Fabbri (Var: Abisso) 6"Corretto anche il primo giallo a Leao, sbraccia troppo. Il secondo è inevitabile. Giusto, anche se il check è stato molto lungo, annullare il gol di De Ketelaere per il fuorigioco a centro area di Giroud. Tutte le decisioni prese con il VAR sono state corrette, anche il contatto Kjaer e Sabiri".Colombo (Var: Guida) 6"Prospetto d'arbitro interessante, ma a Bergamo è stato ondivago nella gestione: molto largo all'inizio, poi ha fischiato di tutto. Giusto aver tolto il gol di Okoli con la mano".Orsato (Var: Maggioni) 5"Fiorentina penalizzata. A Bologna c'era quello che viene reputato l'arbitro numero uno, a tal punto che ha ricevuto la seconda deroga per il Mondiale. Kasius su Martinez Quarta è fallo e lui si incaponisce sulla sua tesi nonostante venga giustamente richiamato al VAR per rivedere l'azione. Conferma il suo errore, strano".Pairetto (Var: Di Martino) 4"Lecce estremamente penalizzato, ci sono due rigori, entrambi per fallo di mano: netto quello di Marì, qualche dubbio in più su Molina ma anche quello è meritevole di un penalty. Chi c'era al VAR? Di Martino, dismesso l'anno scorso non per limiti d'età ma per motivi tecnici...".Camplone (Var: Di Paolo) 6,5"Partita non particolarmente complicata, peraltro l'unica decisione importante la prende bene sull'espulsione di Tressoldi".Irrati (Var: Mazzoleni) 6"Porta avanti bene la partita, valuta bene il fallo Hien-Immobile e altrettanto il contatto Kallon-Cancellieri. Il gestaccio di Sarri non era obbligato a vederlo lui, anche se è un gesto da stigmatizzare".Marcenaro (Var: Banti) 6"I due rigori sono ok, sia quello della Juve che quello della Salernitana. Bremer su Piatek, ha fatto bene a lasciar correre: c'è incrocio di gambe, ma non abbastanza per un penalty. Da un punto di vista del gioco tiene bene la partita e fino agli ultimi minuti l'arbitraggio è stato più che sufficiente. Il gol annullato a Milik per fuorigioco (esulo dalle immagini di Candreva, che non si sono viste in partita ma sono arrivate dopo), sono d'accordo con la loro decisione per un motivo fondamentale: il regolamento su fuorigioco attivo e passivo non è cambiato, geograficamente Bonucci era in fuorigioco. Lo avrei considerato buono se non avesse tentato di giocare il pallone. Da un punto di vista formale è vero che Bonucci non ostacola la visuale di Sepe, ma tentando di colpire il pallone si rimette in gioco. Questa prima opzione è valida considerando che al VAR abbiano valutato tutte le immagini che mostravano anche Candreva. La seconda opzione è che quelle immagini non siano arrivate al VAR. Il VAR doveva aspettare anche 15-20 minuti per avere le immagini di Candreva?. Se Candreva tiene in gioco Bonucci finiscono i discorsi. Ora si pone anche un altro problema:".Marinelli (Var: Chiffi)