Prosegue anche nella stagione 2020-2021 l’appuntamento dellaL'ex arbitro internazionale, in esclusiva ai microfoni di, mette sotto la lente d'ingrandimento i principali casi da moviola di ciascuna giornata di Serie A, gli aspetti positivi (ove vi siano) e assegna i voti agli arbitri del massimo campionato italiano.: Sacchi 6 (Var Nasca). “: l’ultimo tocco era di Bonaventura (il Var non può intervenire in questo frangente).: il braccio di Martinez Quarta è largo nell’area di rigore viola dopo la carambola con lo sloveno.: l’intervento su Vlahovic in scivolata non era da rosso (timide le proteste dei viola)”.: Chiffi 5,5 (Var Orsato). “. L’attaccante sbraccia, ma. Chiffi convalida il gol, ma viene richiamato alla review da Orsato e annulla la rete. Inevitabilmente, in questo frangente l’arbitro è stato condizionato dal Var e l’annullamento è molto dubbio. Beffa per Caicedo, che viene ammonito per la sbracciata e salterà per squalifica la prossima gara (era in diffida)”.: Pairetto 6,5 (Var Massa). “Nessuna incertezza, solo due ammoniti (Brozovic e Nainggolan nel recupero): gara diretta senza alcun problema”.: Di Bello 6 (Var Giacomelli). “Al 49’ il Genoa accorcia le distanze con Scamacca, che stacca in area su corner e segna. Protesta De Ligt per un presunto fallo subito proprio dall’attaccante del Genoa, ma Di Bello fa bene a lasciar proseguire l’azione: è regolare la rete”.: Maresca 6 (Var Mazzoleni). “L’episodio più discusso del match è sicuramente il. Lo svedese per un mancato fischio dell’arbitro eccede nella protesta., ma Maresca a un certo punto si gira e - con grande decisione - lo espelle direttamente, senza il minimo dubbio.. Non ha il minimo dubbio, anzi,. Per il resto, otto ammonizioni, quattro per parte”.: Guida 6 (Var Fabbri). “Guida conduce senza problemi il match: giusto lasciar proseguire sul contatto Mayoral-Danilo che porta l’attaccante della Roma a segnare l’1-0”.: Valeri 5 (Var Aureliano). “C’è un errore e anche grave dell’arbitro Valeri e del Var Aureliano (che lo richiama al monitor).. Il centrocampista della Sampdoria colpisce il pallone a rete prima che Keita commetta fallo su Ospina e il contatto tra i due non pregiudica in nessun modo l’intervento del portiere del Napoli”.: Sozza 7 (Var Banti). “Giovane di grande personalità: nessuna sbavatura, gara diretta in modo più che positivo e senza incertezze dall’inizio alla fine”.: Doveri 6,5 (Var Irrati). “Arslan travolge Belotti al 60’: Doveri non ha dubbi e fischia il rigore per il Torino poi realizzato proprio dal centravanti granata. Corretta la decisione”.