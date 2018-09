Un acquisto importante. Da tempo i tifosi del Napoli aspettano un regalo di prima fascia, un colpo che accenda la fantasia, un blitz di mercato che faccia davvero sognare. E nella prossima estate c'è tutta l'intenzione da parte di Aurelio de Laurentiis di fare un sacrificio, un investimento di livello a patto che si verifichino le condizioni giuste sul mercato, perché è sempre quello l'ostacolo che si è posto negli ultimi anni. Qual è il nome preferito? Non c'è dubbio in casa Napoli, da questo punto di vista.



DA BELOTTI A CHIESA - Nelle priorità di De Laurentiis e Giuntoli ad oggi non c'è Andrea Belotti. Il suo nome è spuntato più volte anche nell'ultima estate; ma il Napoli considera Milik come centravanti del presente e del futuro, il presidente non ha intenzione di spendere più di 50 milioni per un attaccante pur di ottimo livello come Belotti ma che andrebbe in competizione con il polacco. Anzi, ADL prepara da tempo in gran segreto anche il rinnovo di Milik. Il Gallo non è una pista calda per il Napoli del futuro prossimo, così come il nome di Angel Di Maria che verrà ancora accostato ma non rappresenta una priorità per età e costi; c'è invece ampia disponibilità da parte di De Laurentiis a investire su Federico Chiesa. Il vero colpo dei sogni per il presidente è l'ala classe '97 della Fiorentina, autentico pallino di ADL che da più di un anno lo chiede con insistenza a Della Valle senza successo. La concorrenza è tantissima e forte, in Italia e in Europa; tutti vogliono Chiesa, il prezzo sale ma De Laurentiis ha in mente di farsi trovare pronto con un'offerta anche oltre i 60 milioni qualora la Fiorentina aprisse alla sua cessione. Scenari ipotetici, chiaro; ma il Napoli ha le idee chiare sul colpo per l'anno che verrà.