In più occasioni Federico Chiesa ha ringraziato l’allenatore che gli ha permesso di esplodere alla Fiorentina e di conseguenza di essere oggi uno dei trascinatori della Juventus e dell’Italia che ha vinto l’Europeo. Nell’estate del 2016 a Moena, un giovane figlio d’arte ha stupito per le sue qualità mister Sousa. Nessun dubbio per il portoghese il quale ha considerato fin da subito l’esterno un giocatore non da mandare in prestito (il Cesena era ad un passo) ma da tenere per farlo crescere in Prima Squadra perché ai giovani va data la giusta fiducia. Un esordio in A poi dal sapore “speciale”, contro la Juventus, proprio quello che oggi è la sua squadra. Quando si dice “destino”. E’ iniziata così la trionfale cavalcata di risultati di Federico Chiesa. “Diventerà un top player” questa la premessa di Sousa. Ora a distanza di qualche anno possiamo dire che essa si è concretizzata.Gaetano Castrovilli nel 2019 ha ripercorso le orme di Chiesa sebbene dopo un prestito biennale alla Cremonese in B, a differenza dell’esterno che militava ancora in Primavera. Castrovilli è arrivato a Moena con l’idea di ripartire subito dopo il ritiro per una nuova destinazione. Montella dopo aver visto le sue doti in allenamento, stregato dal talento di Minervino Murge ha deciso di farlo togliere dal mercato.disse il mister napoletano. Serve sempre la massima attenzione nel far paragoni di questo genere, di certo la maglia numero 10 sulle spalle l’ha già e la brillantezza, la giocata, non gli manca. “Un atto di coraggio quello di buttarmi in campo come titolare” disse il centrocampista dopo il suo debutto.La Fiorentina fino al 31 luglio è in ritiro a Moena, in Val di Fassa. Italiano, nuovo mister viola, per la prossima stagione sta costruendo una squadra giovane con un’idea di gioco veloce e moderna.Un’ottima stagione la sua, nella storica promozione del club veneto. Ottimo l’intesa che sta creando con Dusan Vlahovic, pericolosi i suoi inserimenti. Il suo futuro? La storia si ripete, sembra essere in bilico tra una permanenza (in un reparto piuttosto affollato) o un nuovo prestito. Il Venezia lo riprenderebbe subito. Ma tutto è ancora da vedere… Sarà la terza “scoperta a sorpresa” proveniente dal ritiro estivo di Moena?