I giochi del destino in Campania. Federico Chiesa è in vacanza, a Napoli, con la sua Caterina. E nel suo stesso hotel, come riportato da Radio Marte, sono presenti anche Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli. Niente mercato, nessuna paura - al momento - per i tifosi viola, né gioia per quelli azzurri: i dirigenti campani, infatti, hanno organizzato nella struttura un incontro con l'entourage di Piotr Zielinski, per cercare l'intesa sul rinnovo.