Guardo sempre con molta attenzione le vicende che riguardanofiglio di Enrico, uno dei pochi amici che ho tra gli ex calciatori. E lo considero, al di là delle valutazioni tecniche,pieno di entusiasmo, generosità e altruismo.Se Federico è quel che sembra, saprà anche lui che, per colpa del grave infortunio al ginocchio,E che per recuperarlo pienamente anche Allegri,ha dovuto centellinarne le presenze e sollecitarlo a fare meglio. La stagione che è appena terminatatanto che in società più di qualcuno ha pensato alla cessione.Per questo stato di cose, Chiesa, anziché fare autocritica e promettere il massimo nel futuro,come se qualcuno non potesse o non dovesse dubitare della sua piena efficienza. Perciò, complice anche un gol decisivo con l’Italia contro l’Olanda nella finalina della Nations League,ma espresse dalla fidanzata e dall’agente. Quest’ultimo, anche se ha smentito ieri, aveva fatto sapere che per il rinnovo, dalla Juve avrebbe preteso otto milioni,L’altra, in un messaggio sui social, ha scritto che apparterrà sempre alla squadranella quale milita il fidanzato. Preso atto della fedeltà,La società punta ancora su di lui, ma non farebbe fatica a venderlo se ci fosse chi offre una sessantina di milioni. E’ davvero questo che il calciatore vuole?Quindi sarebbe stato utile tacere, lavorare e guadagnarsi sul campo il diritto a essere migliore. E, eventualmente, a guadagnare di più.