Il tecnico del Chievo Verona Domenico Di Carlo ha parlato in conferenza alla vigilia del match con il Milan: "Complimenti a Gattuso che ha trasformato un gruppo in una squadra, quello che un po' è successo anche a noi. Solo che il lavoro che facciamo non viene ripagato la domenica in termini di risultati. Il lavoro è l'unico modo per puntare all'impresa e noi vogliamo fare l'impresa. Nelle ultime tre gare abbiamo costruito molto e segnato poco. Gli attaccanti devono giocare con la testa libera e avere l'istinto. Stepinski ha tutte le caratteristiche per giocare nel Milan. Lavora forte in settimana, ha carattere, personalità, è determinato. Il passaggio di Piatek dal Genoa al Milan deve essere uno stimolo per i nostri attaccanti per arrivare a quel livello. Spero che Stepinski domani faccia due gol e ‫Piatek zero".