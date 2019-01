Mimmo Di Carlo, allenatore del Chievo, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta subita contro la Juventus: "La Juve è forte, c'è poco da fare. Non volevamo solo difenderci, volevamo impensierli ma non abbiamo concretizzato, loro si. Mi è piaciuto il secondo tempo, la Juve era avanti anche per ritmo avendo già giocato due gare. La squadra c'è con la testa, nonostante il 3-0 ci siamo con la testa per la salvezza. Non c'è l'angoscia di dover vincere a tutti i costi, con i ragazzi sono stato chiaro. Dobbiamo giocare gara per volta in modo giusto, guardando a noi e all'organizzazione sapendo di poter incidere fino alla fine. Sarà dura, ma ci siamo. Mercato? Il nostro obiettivo era mantenere questa squadra. La cessione di Birsa era concordata, gli altri sono blindati. Solo in caso di cessione pesante arriverà un giocatore importante".