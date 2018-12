Dopo il pareggio in casa della Spal, il tecnico del Chievo Domenico Di Carlo parla a Sky Sport: "Prima di arrivare al mercato ci sono tre partite determinanti, di cui due in casa: queste gare influenzeranno i pensieri di mercato, ma oggi ho visto giocatori che non avevano giocato tanto e hanno passato l'esame e altri devono esprimersi. Io voglio vedere i miei giocatori prima; stiamo ritrovando lo spirito di gioco che avevamo perso. Dobbiamo lavorare sull'ultimo passaggio e la finalizzazione, ma ci arriveremo. Basta una vittoria per accendere tutto quello che va acceso; a questo miriamo noi, senza guardare la classifica. Dobbiamo scendere in campo e battagliare con tutti, poi il momento di vincere arriverà prima o poi. L'Inter? Spalletti mi conosce benissimo. Loro faranno la loro partita, noi proveremo a fare la nostra e cercheremo di metterli in difficoltà provando a vincere".