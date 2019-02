Chievo-Genoa 0-0



Sorrentino 6: nessuna grande preoccupazione



Schelotto 6: si sta inserendo discretamente nei meccanismi difensivi. Sicuramente può essere un buon elemento in vista della prossima stagione.



Bani 6,5: chiude bene gli spazi e gioca in anticipo sugli attaccanti avversari. Dimostra una buona forma fisica.



Barba 6: si fa aiutare spesso dal suo compagno di reparto ma è efficace quando attaccano dalla sua parte.



Jaroszynski 5,5: sotto tono soprattutto nella fase offensiva del gioco.



Leris 5,5: un passo indietro rispetto alle prestazioni delle ultime partite, cosa normale comunque per un giovane come lui.



Rigoni 6 prova a rattoppare gli spazi lasciati dai due compagni, cercando di andare spesso a contrasto con i genoani.

(30' s.t. Djordjevic: s.v.)



Hetemaj 5: ancora una brutta partita da parte del centrocampista gialloblù. Lotta poco e sbaglia spesso anche la giocata più semplice.



Kiyine 6,5: migliore in campo per i suoi. Corsa e tecnica a servizio della squadra.

(25' s.t. Diuossé 6:s.v. )



Stepinski 5,5: pochi palloni veramente giocabili per lui. Si nasconde forse po' troppo dietro i difensori avversari.



Meggiorini 6: anche per lui poche azioni degne di nota ma premiata la voglia di cercare almeno l'intesa con i compagni.





All. Di Carlo 5,5: migliora la difesa ma l’attacco rimane sterile e con poche idee. L’allenatore deve ripartire comunque anche dai suoi giovani.