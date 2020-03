Filip Djordjevic, attaccante del Chievo Verona, reduce da due gol in due partite, parla a la Gazzetta dello Sport: “Fisicamente sono a posto. Peccato per l’infortunio di ottobre, prima di farmi male mi sentivo davvero alla grande. In campionato abbiamo perso tanti punti: proveremo a riprenderceli, abbiamo tutto per rendere finalmente secondo il nostro potenziale Il campionato però è ancora lungo, siamo in tempo per guadagnare posizioni. Aglietti? Ha portato prima di tutto tanto entusiasmo, oltre alle sue idee tattiche. C'è bisogno di tempo per metterle in pratica, ma con Ascoli e Cosenza abbiamo fatto bene. A noi attaccanti poi dà tanti consigli”