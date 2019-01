Esploso a Empoli in Serie A, Manuel Pucciarelli sta faticando a trovare spazio al Chievo. L'attaccante, di fede milanista, può salutare la Serie A e ripartire dalla B: come scrive il Corriere dell'Umbria, il Perugia di Nesta è interessata al classe '91, che in stagione ha collezionato 2 presenze.