sempre uno degli uomini che soffre fino all'ultimo. In molte occasioni tiene concentrato il proprio reparto sia con importanti parate, sia con la propria voce.ancora una partita sotto tono, ormai l'ennesima da inizio stagione. Troppi tocchi poco precisi e insicurezze in fase difensiva.primo tempo giocato sufficientemente, ma non rientra mentalmente dagli spogliatoi. Si fa subito superare di testa per il pareggio e si perde per il resto della gara.uno dei pochi che in difesa ha quantomeno mostrato carattere nel compensare agli errori dei compagni.si propone spesso in sovrapposizione, ma in difesa lascia troppi spazi agli avversari.la miglior partita giocata sino ad ora. Fa a sportellate a centrocampo ed è veloce in fase di impostazione.(43' sttroppi palloni persi nei contrasti e poca precisione nei passaggi. Serve più attenzione.buona intesa con il compagno Kiyine e quasi sempre vincente con Dzemaili. Prezioso.non brilla. Passaggi troppo scontati e poca grinta.)grande partita la sua, sia in fase offensiva sia in contenimento. Ottimo profilo in crescita.continua ad essere uno dei punti fermi della squadra. Corre e lotta su ogni pallone.finalmente una gara giocata come sa fare. Prende le redini del centrocampo e smista palloni in modo preciso.)prova a farsi vedere ma viene ingabbiato nella morsa avversaria. Soffre sempre la mancanza di un'altra punta.Chievo che convince a centrocampo, ma che deve ancora lavorare molto sulla difesa. Un punto che comunque fa morale