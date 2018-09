Chievo Verona-Udinese 0-2



Sorrentino 6: si dimostra ancora una volta uno dei punti forti della difesa nonostante le due reti subite.



Cacciatore 5,5: poca spinta in avanti e più di un problema sulle chiusure di Samir che, soprattutto nel primo tempo, gli dà molto filo da torcere.



Tomovic 6: gioca molto di fisico ma si fa vedere anche nella tre quarti avversaria. Buona condizione fisica.



Bani 6: le giocate di De Paul non gli permettono di abbassare mai la concentrazione. Deve uscire nel secondo tempo per un infortunio che per il Chievo si spera non sia troppo grave.

(dal 23' s.t. Rossettini 6,5: nonostante non essere al meglio fisicamente, si fa trovare subito pronto e crea anche un'occasione pericolosa in attacco sugli sviluppi di un calcio d'angolo.)



F. Barba 5,5: disattento soprattutto sui traversoni lunghi, si lascia scappare Lasagna e De Paul in più di un occasione.



N. Rigoni 5,5: distrazioni sia sulle chiusure a centrocampo sia sotto porta, con un tiro clamorosamente ciccato nell'ultimo quarto d'ora di partita.



Radovanovic 5: prova a dare il suo apporto ma risulta a volte lento e prevedibile.



Obi 5,5: poco intraprendente, con giocate troppo elementari.

(dal 39' s.t. Pellissier: s.v.)



Birsa 5: prova a costruire il gioco ma spesso con poca precisione. Sembra ormai lontano parente del Birsa visto qualche anno fa.

(dal 27' s.t. Leris 6,5: dimostra carattere e voglia di lottare fin dal primo minuto in campo. Cerca con continuità la giocata anche se a volte troppo complicata. Buona intesa con Stepinski.)



Giaccherini 6: primo tempo di grande spinta, con le solite sue giocate di qualità che hanno creato problemi alla difesa avversaria. Si spegne decisamente nella ripresa.



Stepinski 6: meglio sicuramente nel secondo tempo, complice il fatto che viene servito meglio dai suoi compagni.





All. Lorenzo D'Anna 5,5: Chievo che doveva confermare la reazione avuta contro una squadra come la Roma, ma che si ritrova di nuovo troppo lento e poco efficace. Secondo tempo in parte da salvare, ma per il resto D'Anna ha molto su cui lavorare.