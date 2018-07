Il Chievo sta affrontando in questi giorni delle ore molto calde sul fronte giudiziario per la questione delle plusvalenze e sicuramente anche il mercato ne sta risentendo. Se da un lato infatti le trattative in entrata sembrano aver avuto un brusco stop, dall'altro, in tema di uscite, ecco che vediamo Castro vestirsi la casacca rossoblù del Cagliari e Jallow con le valigie già pronte destinazione Roma, sponda Lazio. A parte tutto questo, vi è una questione di cui parlare che è certamente molto cara ai tifosi ma anche all'intera società: stiamo parlando di Sergio Pellissier.



L'eterno capitano gialloblù infatti, dopo la sua ultima partita della scorsa stagione giocata il 20 maggio, si è chiuso in un silenzio circa il suo futuro. Il fatto che fosse l'estate "del bivio" per l'eterno capitano era quasi scontato, visto la sua età e la sua carriera ormai giunta quasi al termine. Lui però si sente ancora di poter dare, come tra l'altro ha dimostrato più volte quando è entrato in campo, ed è per questo che forse il club clivense potrebbe rinnovargli ancora per un anno il contratto. Ovviamente stiamo parlando di un uomo simbolo della storia recente del club e sarebbe un giusto riconoscimento per tutto ciò che ha dato per questi colori; ma se prendiamo in considerazione non solo l'aspetto romantico, ma anche quello prettamente tecnico, possiamo comunque constatare che Pellissier potrebbe effettivamente dare un contributo ancora a questa squadra. La sua enorme esperienza infatti potrebbe essere preziosissima per i giovani che stanno crescendo e sarebbe inoltre l'uomo chiave dello spogliatoio.



La palla decisiva, come l'ha sempre avuta in campo, ora ce l'ha anche in questa occasione e si dovrà solamente aspettare che lui stesso prenda una decisione, con la speranza dei cuori gialloblù che possa ancora indossare la fascia da capitano.