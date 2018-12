Boxing day passato e caduta del Chievo a Genova contro la Samp. Al di là del fatto che la vittoria dei blucerchiati è stata nel complesso meritata, bisogna sottolineare come in queste partite, quando si alza il livello dell'avversario,A Genova infatti, come in altre partite, si è notato che l'eterno capitano(e già ne ha fatti tanti) e perciò ci si aspetterebbe molto di più dai suoi compagni. Ieri Di Carlo ha schierato la coppial'unica che tra l'altro ha a disposizione, provando a sviluppare una manovra che li tenesse al centro del gioco offensivo.Tutto ciò ovviamente fa sorgere più di un pensiero in vista del mercato di gennaio, in quanto se nelle ultime partite l'uomo che ha segnato e si è trascinato la squadra con sè è uno dei più anziani, qualcosa è chiaro che deve essere fatto.anche se è da dire che in certe partite è stato sacrificato a fare più il gioco "sporco" dietro alla punta centrale, senza però mai effettivamente incidere.che liberi gli spazi o che lo faccia viaggiare tra le linee, ma assolutamente non può fare reparto da solo.per provare almeno a dare linfa nuova a questo attacco che non può assolutamente affidarsi ad un solo giocatore che, pur avendo dimostrato ancora una volta la sua valenza, dall'alto dei suoi 39 anni non può caricarsi sempre la squadra sulle spalle.