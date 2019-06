DAZN, il primo servizio internazionale di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, amplia la propria offerta di calcio internazionale annunciando l’acquisizione dei diritti della, per le stagioni 2019 e 2020.vede tra i propri protagonisti diversi volti noti al pubblico italiano, come Fabio Cannavaro (allenatore del Guangzhou Evergrande Taobao), Marek Hamsik (Dalian Yifang), Ezequiel Lavezzi (Habei China Fortune), Graziano Pellè (Shandong Luneng Taishan), Fredy Guarin (Shangai Greenland Shenhua), Éder e Gabriel Paletta (Jiangsu Suning).In testa alla classifica della CSL, dopo 13 partite, c’è il Beijing Sinobo Guoan con 36 punti, cinque in più delle due inseguitrici, il Guangzhou Evergrande Taobao e il Shanghai SIPG.DAZN trasmetterà in diretta e in modalità on demand due match della 14esima giornata: venerdì alle 13:35 Jiangsu Suning - Shanghai Shenhua, mentre sabato, sempre alle 13:35, Guangzhou Evergrande - Hebei China Fortune.in