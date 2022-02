Intervistato da Dazn, il difensore del Sassuolo, Vlad Chiriches, ha spiegato come la vittoria contro l'Inter sia servita a lui e ai suoi compagni per acquisire consapevolezza.



"Veniamo da una partita che ci ha dato la consapevolezza di poter fare grandi cose. Ma è importante fare bene in ogni sfida, dobbiamo continuare a vincere e la partita di stasera può aiutarci ad arrivare in alto. Mi dispiace tanto per il popolo ucraino, spero che possa finire tutto velocemente".