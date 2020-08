Da quando è stato dato l’annuncio ufficiale di Pirlo, molti juventini si stanno facendo un’unica domanda:Perché a tanti di loro è subito venuto in mentee appena appreso della decisione del club di sostituire Sarri con l’Andrea gli è venuta un po’ di pelle d’oca.Non potete immaginare quanti, in spiaggia così come in giro per Noli (dove sono in vacanza), mi hanno fermato per domandarmi se è stata davvero la scelta giusta, oppure se in società l’hanno cannata pure stavolta.Non avendo finora visto all’opera Pirlo come allenatore, ma soltanto da giocatore (e che giocatore!) la risposta potrà darla solo la prossima stagione calcistica,Di sicuro. Leggi, dicembre 2019: Supercoppa Italiana.iniziarono a circolare dopo la seconda sconfitta per 3-1 con la Lazio di Inzaghi.Semplici boatos, privi di consistenza apparente, spia però dinei confronti dell’ex allenatore del Sansovino. Le ripetute ribaltate prese post lockdown in campionato , in grado di mettere a rischio la conquista del 9° tricolore di fila, hanno trasformato quelle voci in pensieri sempre più seri, fino ad approdare alla conferenza di presentazione di Pirlo come neo allenatore della Under 23.Domanda:Tra l’altro,Non mi pare.Dopo la presentazione di Pirlo, e soprattuttoper lo scudetto appena vinto, è sembrata subito chiara una cosa: che. Contemporaneamente, che si stesse ragionando sul futuro. Più futuro semplice, che anteriore. Qualcosa di imminente, non di lontano. Di già deciso, non da valutare col tempo.A chi gliene poteva fregare di come avrebbe potuto far giocare Pirlo la squadra B della Juventus? A nessuno. Quel giorno, come mi spinsi prima a scrivere su IlBiancoNero e a dire poi al “Processo” su 7Gold, era stato, tant’è vero che dall’esonero di Sarri all’annuncio di Pirlo trascorsero meno di 5 ore.In quel caso un allenatore neofita venne frettolosamente valutato e messo a contratto da dei dirigenti neofiti e con una competenza limitata in ambito calcistico,Ciro naufragò lamentandosi del poco sostegno ricevuto dallo spogliatoio, Pirlo si spera lo ottenga per davvero in campo e non solo sui social. E insieme all’appoggio incondizionato della squadra, ottenga pureperché come ha scritto la sorella di Ronaldo “mio fratello non può fare tutto da solo”. Paratici è quindi avvisato, sbagliare una seconda volta la campagna acquisti non gli sarà consentito.a disposizione del Chief Football Officer bianconero per consegnare a Pirlo una squadra più forte e competitiva di quella attuale, essendo ivuoi anche per i mancati introiti dal botteghino, causa covid, e dalla UEFA, causa eliminazione prematura in Champions.arruolare uno Zidane (la prima scelta) avrebbe significatomentre il Maestro si è accontentato di un biennale a 1.8 milioni. Una spesa decisamente più accessibile per le attuali finanze bianconere. Dovesse portare pure dei trofei, sarà stata una genialata e non una pirlata. La Champions, ricordo, è riuscita a vincerla pure Di Matteo. Quindi, in bocca al lupo Maestro!