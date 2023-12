CONTINUA A LEGGERE SU ILBIANCONERO

Antonioè da alcune settimane al centro delle discussioni riguardanti il futuro della Juventus, poi però hanno parlato – neanche a farlo apposta, nello stesso giorno - l’allenatore in carica e il padrone del club e il fantacalcio è finito.facendo intuire di non avere nessuna intenzione di rescinderlo, e aggiungendo inoltre di avere instaurato un buon rapporto con l’attuale dirigenza bianconera, con la quale sta già lavorando al futuro della Juve.John, da parte sua, ha fatto i complimenti al tecnico (“Allegri sta lavorando bene”) e fatto intendere di voler proseguire il percorso con lui (“speriamo ci porti tanti altri trofei”). Visto che c’era, ha pure smentito le voci riguardanti la possibile cessione della società o l’ingresso di nuovi soci: “Non siamo stati avvicinati da fondi interessati e né li abbiamo cercati, non è una prospettiva che ci interessi. Così come non lo siamo ad una uscita dal listino di Borsa”.