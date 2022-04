Dopochi sarà il prossimo a tornare allo Stadium? Ieri qua e là, tra fantasie, gioco e non solo, è saltato fuori il nome di- “Dal canto suoinviterà il primo maggio Zizou Zidane allo Stadium - raccontava ieri il Corriere della Sport - per assistere a Juve-Venezia, mostrare al pubblico non proprio soddisfatto la maglia numero 21 e alimentare le nostalgie e fantasie giornalistiche”, da sempre uno special guest assoluto in quel di Torino. Quindi, per come ragionano alcuni (non solo tifosi) il prossimo allenatore della Juventus è già scritto: sarà lui, il mitico Zizou. Colui che avrebbe già dovuto sedersi su quella panchina un’estate fa, ma preferì prendersi un anno sabbatico in attesa di cambiamenti in orbita bleu, leggi Nazionale francese.