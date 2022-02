C’è chi, dopo 40 anni, recrimina ancora per il gol di, chi – a 10 anni di distanza – mastica ancora amaro per l’annullamento di quello dioppure, da 24, si lamenta per il rigore non concesso anello scontro con Iuliano. Eppoi c’è chi si lagna non per uno, ma per un’intera sequela di episodi che gli avrebbero impedito di vincere almeno 5 o 6 derby della Mole di fila.Il personaggio in questione è, l’ex CT della Nazionale ricordato universalmente per la mancata qualificazione dell’Italia ai mondiali di Russia (un’onta indelebile) e che per cinque anni allenò anche il Toro.