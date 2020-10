Covid permettendo, in tutte le regioni scatterà tra poco la stagione venatoria, in compenso su tv,. Fin da dopo il pareggio in campionato con la Roma, e stiamo parlando di un mese fa. Dopo quelli con Crotone e Verona e la sconfitta in Champions col Barca la marea delle critiche ha superato il livello di guardia .. Dell’allenatore neofita voluto proprio dal presidente. Scelta definita dai più un azzardo, da taluni un grosso errore, mentre qualcuno è arrivato a definirla persino una porcata.