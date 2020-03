In questi giorni tristi, e col calcio fermo insieme a gran parte del mondo, le notizie scarseggiano. Una, però, meriterebbe attenzione, e non dovrebbe essere frettolosamente derubricata alla vocecome vorrebbero quelli che scamparono quel ciclone e provano repulsione verso tutto ciò che ritiri in ballo quell’argomento.attraverso il quale l’ex dirigente dellaproverà ad ottenere quella giustizia negatagli dai tribunali italiani, e in particolare quello federale che lo condannò alladellaeuropea che portarono alla sua condanna: la concessione alladi costituire una giurisdizione non precostituita per legge, la celebrazione di unnon in grado di permettere agli accusati di organizzare una valida, l’aver permesso allaA difenderesarà l’avvocato belgain grado, da sola, di rivoluzionare il mercato dei calciatori all’interno della comunità europea. Con l’ottenimento di quella sentenza, Dupont fu infatti in grado di far saltare il tetto del numero di stranieri in ciascuna Lega, permettendo ad ogni club di acquistarne quanti ne volevano.Nell’estate 2006, quella appunto di Calciopoli,per chiedergli ragguagli su come comportarsi sul piano giuridico., assicurandole che avrebbe ottenuto lo stop immediato del campionato di Serie A e un esame accurato del caso, non escludendo nemmeno una sentenza a lei favorevole.accogliendo l’invito dell’allora Governo Prodi ad evitare lo scontro totale con la FIGC, non percorrendo strade giuridiche alternative a quella sportiva, e ritirando pure il ricorso presentato al TAR (come poi la Juve fece) onde scongiurare l’inevitabile blocco del campionato successivo, con inevitabili ripercussioni sull’Erario per i mancati incassi del Totocalcio.umana e sportiva Antonio Giraudo rivolgendosi proprio alla CEDU. E affidando a Dupont la sua difesa. Non ho idea di quale potrà essere l’esito di questo ricorso. Di sicuro,e – seppur contro la sua volontà –Con la Juventus che, a quel punto, non starebbe a guardare.Pura ipotesi, certo, ma per nulla peregrina.