Con Ventura e con Mancini. Parlo dii professori della difesa azzurra, presenti ad entrambe le disfatte mondiali della Nazionale italiana, alla quale adesso dovranno – a loro malincuore – dire addio. Con la Macedonia non si è usciti per colpa loro, sia chiaro, anche perché il loro contributo è stato minimo, se non addirittura nullo: Giorgio ha giocato gli ultimi 5 minuti di partita, Bonny non era nemmeno in panchina.