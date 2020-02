Se ne torna a parlare, anche troppo e a sproposito. Vuoi anche per il caso City che in questo periodo sta animando il dibattito internazionale, ma che c’entra poco con la Calciopoli italiana. Quella appunto evocata ultimamente con una certa frequenza dai soliti battitori liberi della stampa italiana, qualche ex arbitro, ma non solo.: “Quella del 2006 è stata un’altra cosa. Dovemmo fronteggiare una Juventus che si comportava come si comportava e lottare contro un muro che sembrava incrollabile. Poi però riuscimmo a sfondarlo e trovare soddisfazione”.