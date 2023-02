Dopo il ciclone CAF con conseguente penalizzazione, l’argomento era scomparso dall’ordine del giorno, ma dopo il brutto (e sfortunato) debutto in Europa League è tornato prepotentemente d’attualità. Sui social, ma anche sui giornali. Lo è anche all’interno del club? Come tutti gli allenatori di questo mondo, la vita di un allenatore è determinata dai risultati, perciòUtilizzo però il condizionale perché non tutto potrebbe essere così scontato pure per Max. A cominciare da quel contratto, così lungo e pesante, che la proprietà gli ha fatto sottoscrivere 2 estati fa, sotto la spinta di Andrea Agnelli – suo principale sponsor – ma anche col consenso di Elkann, che del tecnico livornese è grande estimatore. Tant’è vero che, non più tardi di una settimana fa, John si era incontrato con Allegri rinnovandogli la propria fiducia e paventando pure una possibile ed ulteriore estensione dell’attuale contratto.