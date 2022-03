Un gol, un altro mancato di poco, un assist non sfruttato da Vlahovic, una prestazione complessiva di ottimo livello.. Come sancito in modo definitivo nell’ultimo incontro alla Continassa. Un’ora e mezza abbondante di colloquio,per riferire chiaramente al suo pseudo procuratore - nella vita, concessionario d’auto - di non avere più intenzione di proseguire il rapporto, soprattutto alle cifre chieste dal giocatore., quando avrebbe potuto incassare ancora una discreta somma anziché perderlo adesso a zero., tre estati fa, lo aveva già ceduto al Manchester United scambiandolo con Lukaku e – subito dopo – al Tottenham per una 70ina di milioni,(come fatto ingiustamente con) e sfruttare la successiva finestra invernale per provare a rivenderlo, e ,magari , raggranellare qualche decina di milioni da mettere a bilancio.della nuova Juventus viene messo proprio l’argentino. Messo sul mercato a 26 anni, rilanciato a 29.soltanto nelle ultime 2 stagioni si era fermato ai box per 213 giorni (covid escluso). Avrebbe mai potuto una società oculata puntare ancora su un giocatore non più in grado di dare garanzie sul proprio stato di salute? No.causa dei continui rinvii della firma, dopo l’accordo raggiunto ad ottobre tra le parti . Il motivo era l’impossibilità dell’agente di Dybala di poter esercitare la procura del giocatore non possedendo l’abilitazione. Arrivata poi a metà gennaio di quest’anno, ma di fatto non in grado di sbloccare la situazione.Soprattutto perché , dopo quell’incontro di ottobre, c’era stato un ripensamento e presa la decisione di non investire più su un calciatore bravo ma fragile, oltre che - rendimento alla mano - raramente decisivo nelle gare che contano., affamato di vittorie e fisicamente integro. E qualcun’altro ancora arriverà. “Perché alla Juventus si fanno scelte per il bene della Juve”. Dove sono stati ceduti dei palloni d’oro e si è continuato a vincere lo stesso.Sette anni per sperare nel salto di qualità sono stati anche troppi.