dixit, in una recente intervista: “”. Un neanche troppo velato sospetto sul regolare svolgimento di quella partita e, ora diretta da Franco Chinè subentrato al dimissionario Pecoraro,. Dicono sia una prassi. Nel senso che, se un tesserato denuncia pubblicamente delle anomalie sul regolare svolgimento di una partita, la FIGC è tenuta ad indagare.Siccome quella gara l’abbiamo vista tutti e, una tantum, non ci sono state polemiche da parte di nessuno, mi domando su cosa indagheranno i procuratori aggiunti Di Lello e Gentili. Su quali elementi. Bho!– tra l’altro, ricordiamolo, attuale componente del consiglio di presidenza federale -. Lotito verrà formalmente ascoltato dalla Procura, non porterà elementi convincenti, gli verrà fatta una bonaria tiratina d’orecchi, magari elevata pure una multa pro forma, giusto per evitare si dica che la Federazione permetta tutto, e la vicenda verrà archiviata. A contorno, tarallucci e vino de' castelli. Vedrete se non andrà così. Cosa disse il presidente federale Gravina dopo le accuse esplicite di Rocco Commisso all’arbitraggio dell’ultimo Juventus-Fiorentina? “Non è il momento di sanzioni”. Ergo, non ci saranno pure stavolta, per giunta dopo già i danni provocati alle società dal Covid.Quando invece,per accuse infondate sul regolare svolgimento del campionato. Senza convocazioni preventive o preamboli., con ancora la gara con la Sampdoria da recuperare e quindi potenzialmente in grado di raggiungere la testa. Ma poi, in quale film di fantascienza l’Inter si presterebbe a favorire proprio la Juventus in un Derby d’Italia? A non impegnarsi per farglielo vincere? Per quale scopo poi, evitare che lo scudetto vada alla Lazio? Nella nostra vita avremo pure “visto cose che voi umani manco immaginate”, ma questa è inimmaginabile. Pure fantasie di una mente malata.. Tanto rumore per nulla, ma intanto in Federazione qualcuno ha deciso di andare comunque a sentire cosa abbia da dire Lotito. Metti che sia davvero sfuggito qualcosa, non si sa mai. Lo ribadisco, perché ne sono convinto, non accadrà nulla. Alla Juve, all’Inter, a Lotito. Niente di niente. Però, facciamo vedere che la FIGC vigila e non fa sconti. Anche sulle farneticazioni. Anche su illazioni e sospetti avanzati circa un mese fa, nell’allora assordante silenzio federale. Ognuno ha i suoi tempi.