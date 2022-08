Perché, in un bagliore di obiettività, l’hai dovuto ammettere pure tu cheseppur in una gara d’allenamento, “non ci possono essere attenuanti”.Quindi, per favore, lascia perdere questaperché come scusa non regge: la squadra è rientrata a Torino lunedì scorso e contro l’Atletico Madrid si è giocato la domenica sera.Tra l’altro, l’amichevole si è giocata alla Continassa, senza dover nemmeno sostenere la programmata trasferta a Tel Aviv, ed un viaggio in più avrebbe anche potuto incidere sulla brillantezza della squadra.che però in campo di stanchezza non ne hanno palesata neanche un po’. Pure loro inizieranno la Liga il prossimo week end, ma i“Sono una delle squadre più forti d’Europa” ha provato ancora a giustificarsi Allegri, ma questo non significa che ci si debba far strapazzare in questo modo,a pochi giorni dal debutto in campionato, e non tutti con infortuni traumatici. Szczesny aveva manifestato problemi muscolari già in Usa, è tornato, ha rigiocato e peggiorato così la situazioneEd i troppi infortuni sono stati già un problema la scorsa stagione, a quanto pare non ancora risolto.Così come non si sono visti finora progressi nel gioco:Con un mercato estivo di mezzo, tutto ciò non è ammissibile. E non sono sufficienti le buone intenzioni (“col Sassuolo saremo pronti”) senza drastici cambi di rotta e qualche giocatore bravo in più. Lo ha detto pure Galeone:Ha perfettamente ragione.Non a caso da settimane insisto nel dire cheParedes lo è. Vero che è un centrocampista diverso da Paul, in campo fa un altro lavoro, ma è un Rabiot un pochino più evoluto, nulla di più.non Paredes. Certo, il serbo costa un botto di più, ma sarebbe un investimento per il presente – per sostituire degnamente il polpo – ma anche e soprattutto per il futuro, quando potrebbe giocare assieme al francese.fresco vincitore dell’ Europa League, dove si è distinto come il miglior crossatore di quest’ultima edizione. Può dare una mano sulla fascia sinistra, ma di sicuro “non è che basti lui a cambiare una squadra” (ri-citazione di Galeone”).“A Ferragosto ci saranno 3 punti in palio e l’atteggiamento sarà sicuramente diverso, dobbiamo essere più cattivi”. Solita teoria, poi però bisogna metterla in pratica. Quante volte gli abbiamo sentito dire le stesse cose anche durante la scorsa stagione?