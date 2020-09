Dzeko o Suarez? Questo è il problema che il Paratici versione shakesperiana deve risolvere in tempi ragionevolmente brevi, onde evitare di ritrovarsi col classico cerino in mano e con nessuno dei due attaccanti in rosa., contro Roma e Napoli alla seconda e terza giornata. Guarda caso, i 2 club che gli stanno impedendo di chiudere per il bosniaco.