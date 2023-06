dopo tutto il terremoto capitato nei mesi scorsi e – soprattutto - le conseguenze patite per un uso eccessivo di questo artifizio contabile., appena però la magistratura sportiva si è accorta che ne faceva ampio uso pure la Juve è intervenuta in maniera pesante, come mai aveva fatto prima. Pur in assenza di una norma federale che stabilisca, in modo preciso, quante plusvalenze una società possa inserire all’interno della propria contabilità annuale.e , grazie a queste, mettere a posto i bilanci. Adesso, se ne fai troppe, rischi il linciaggio e la gogna pubblica.Perché tutti i club continueranno ad usare le plusvalenze ed a ricevere i complimenti, se saranno stati bravi aLe chiamano “plusvalenze sane”, anche se è oggettivamente impossibile stabilire il prezzo giusto per un calciatore.Soprattutto sapendo che , avendolo preso a parametro zero, tutto quello che incasserà dalla sua possibile (non certa) cessione rappresenterà appunto una cospicua plusvalenza per il club. Cinquanta, 70, 100 milioni? È una valutazione corretta?: 50 milioni + Karnezis e tre ragazzini delle giovanili (mai andati al Lille) per una valore complessivo di altri 30 milioni., obbligata a mettere a posto i conti entro la fine di giugno e che ,. Gliene serviranno almeno una trentina di milioni per aggiustare il bilancio stagionale.Gonfiare i cartellini dei giovani calciatori è prassi diffusa, con la complicità e l’accondiscendenza delle società che li acquistano, in cambio poi di altri favoriLa quale, nel prossimo mercato estivo, dovrà stare attenta a muoversi, sapendo di avere addosso gli occhi di tutti: Consob, Covisoc, magistrati ordinari e federali.e riuscire magari a mandarla in tendenza, attirando l’attenzione dei media e trasformandola così in materia di dibattito, se non addirittura per un ’inchiesta federale.Ricordiamoci solo cosa venne fuori su Twitter quando, nell’estate del 2019,Di sicuro non una prima scelta, comunque un nazionale agli Europei di Francia del 2016 dove scese in campo in 4 partite. Nonostante questoritenendo che il valore di Sturaro si fosse triplicato senza giocare mai (e non era vero) e i social gli andarono dietro, scatenando volutamente un pandemonio con lo scopo di attirare l’attenzione della giustizia sportiva., 20 anni e 539 minuti giocati con la 1° squadra, magari ad un prezzo superiore ai 10 milioni, come reagirebbe la tifoseria digitale antiJuve, e a quel punto i media e Chiné? Alla Continassa facciano quindi bene attenzione a quello che fanno o che dicono al telefono: il nemico li osserva e li ascolta.