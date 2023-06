quello di non inserire il nome dellanel tabellone dei club ammessi alla prossima. Quelli di Nyon sapevano già che Madama avrebbe rifiutato di parteciparvi ed hanno solo anticipato graficamente una notizia che soltanto 24h dopo è stata resa nota. Non ancora ufficialmente, ma in via ufficiosa. Quindi, pressoché certa.Dopo l’abiura alla, ecco arrivata anche la rinuncia alla prossima competizione europea, in modo da ottenere in cambio il differimento del settlement agreement e potere sanare così le finanze societarie nel giro di qualche anno, rientrando con calma nei parametri. L’esclusione per una sola stagione dalle coppe barattata col quieto vivere. Ad Elkann interessava rimettere le cose a posto dopo gli sconquassi del cugino, puntando al compromesso con tutte le istituzioni sportive anziché allo scontro, e ci sta riuscendo.