Eravamo convinti che, al terzo tentativo, la Juventus li avrebbe finalmente superati questi maledetti ottavi di Champions, e invece no: altro giro, ennesima eliminazione. Tre su tre nelle ultime stagioni. Una costante disarmante. I 15 risultati utili consecutivi messi in fila da Madama ci avevano fatto credere che, pur tra mille difficoltà, la squadra fosse migliorata, ma non era vero. Il classico specchietto per le allodole. Come si è alzata l’asticella, il giocattolo bianconero si è rotto di nuovo.