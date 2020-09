117,7 milioni di euro di danni. E' questa la cifra chiesta dal presidente del Lione Jean-Michel Aulas alla Ligue 1 per la chiusura anticipata del massimo campionato francese, stabilita lo scorso 30 aprile per l'emergenza Covid-19. Secondo quanto riferito da Le Parisien, il numero uno dell'OL pretende questo risarcimento per i danni sportivi ed economici subiti dal suo club per la convalida della classifica alla 28esima giornata: 'una decisione prematura e affrettata' secondo il Lione, si legge, perché con 30 punti ancora a disposizione la squadra (che ha eliminato la Juventus agli ottavi di Champions League) avrebbe potuto lottare per partecipare a una competizione europea, restando invece tagliata fuori per la stagione 2020/21 (settimo posto).