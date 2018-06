Trentacinque milioni di no. Addirittura quaranta, con la possibilità di inserire nella trattativa l’ex viola Stefan Savic. Questa l'offerta recapitata dall’Atletico Madrid alla Fiorentina per Nikola Milenkovic prima ancora che il difensore serbo facesse il suo debutto, più che positivo, al Mondiale in Russia. “No grazie” la risposta della società viola, che ha individuato in Milenkovic uno degli elementi cardine dai quali ripartire nella prossima stagione. Il 'Cholo' Simeone, rimasto folgorato dal calciatore durante la sua visita a Firenze (novembre scorso), per il momento dovrà rassegnarsi. Lo riporta Il Corriere dello Sport.