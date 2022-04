Era- la schiena dritta, la testa alta a scrutare l’orizzonte del gioco, l’armonia dei movimenti, il passo da fondista - ed era, nel porgersi agli altri, nella sua seconda vita, da direttore sportivo. Conse ne va un uomo di calcio nel senso più virtuoso del termine:, come chi fa il pane riconosce la bontà di un impasto dal primo sbuffo di farina Il suo nome è indissolubilmente legato al più incredibile degli scudetti del nostro calcio, quello vinto dall’. Mascetti era il ds, amico fraterno e primo consigliere di Osvaldo Bagnoli. Quella squadra in fondo l’aveva costruita lui, un pezzo alla volta, assemblando quei giocatori -- che erano stati scartati dalle grandi.All'acquisto dei due stranieri decisivi per la vittoria - in quei primi anni 80 se ne potevano tesserare solo due per squadra - Mascetti ci arrivò un po’ per volta. Paliamo ovviamente di. Briegel arrivò a Verona che aveva 29 anni, era. Nel presentarlo a Bagnoli, Mascetti gli disse: «E’ un carro armato, può fare il terzino e il mediano». La prima scelta per il ruolo di punta, in realtà, era il portoghese Gomes, ma costava troppo. AlloraBriegel e Elkjaer faranno la fortuna del Verona e questo grazie alle. A Verona rimase nove anni nel ruolo di ds, portando la squadra dalla B alla Coppa dei Campioni; poiCiccio Mascetti aveva 79 anni,. Lascia la moglie Emanuela e due figli, Matteo e Matilde. Comasco di Monte Alpino, aveva messo quasi subito e per sempre radici a Verona, dove viveva, a San Giorgio in Braida, tra l’Adige e Borgo Trento., era facile e bello - per i veronesi - riconoscersi in questo ragazzo e poi uomo dal profilo antico, corretto, leale, un vero «Hombre vertical»e venisse appiccicato a tutti. La contabilità dei numeri dice molto, ma non tutto. Undici campionati in gialloblù: dal 1967 al 1973 e dal 1975 al 1980, mettendo insieme(fu record a lungo prima dell’exploit di Luca Toni) e 108 presenze e 8 reti in Serie B. Tra le altre sue squadre Como e Pisa agli inizi di carriera e Torino a metà anni 70, un biennio a interrompere momentaneamente la lunga storia d’amore col Verona.(ma era nato centravanti di manovra), i piedi buoni, l’intelligenza spiccata di chi si sa inserire in area avversaria,. Questo in campo. Fuori era un esempio, un capitano vero, a cui guardare nei momenti di difficoltà.- che lo ebbe al Verona in Serie B - un po’ si riconosceva in lui eDurante le partite dell’Hellas - in quei gloriosi anni 80 - Mascetti andava in panchina con Bagnoli. Una camicia azzurra, un giubbino di camoscio, il ciuffo spettinato.