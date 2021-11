Martin Lasarte, ct della Nazionale cilena, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Paraguay riferendosi anche ai due interisti Vidal e Sanchez: "C'è stato un momento in cui Alexis non giocava mai, anche perché aveva qualche problema fisico. Adesso un pochino sta giocando. Dal mio punto di vista lo vedo molto bene e concentrato. Se Vidal sta bene? È la domanda che ci poniamo ogni volta, ma ha giocato di più anche se noi vorremmo che avesse più minuti come del resto lo stesso Sanchez".