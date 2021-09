E' morto all'età di 88 anni l'attore francese Jean-Paul Belmondo: lo si è appreso dai suoi più stretti collaboratori. ​Si tratta di uno dei più celebri interpreti francesi del Novecento, entrato nella storia del cinema per i suoi film della “Nouvelle Vague”. Lavorò in diverse occasioni con alcuni tra i più importanti registi italiani, tra gli altri con Vittorio De Sica in "La ciociara". Nel 2001 l'attore, grande tifoso del PSG, era stato colpito da un ictus.